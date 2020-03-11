السعودية.. إصابة جديدة بـ”كورونا” لمواطن مصري في مطار الملك عبد العزيز

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقالت الصحة السعودية إن كاميرات الرقابة الصحية الحرارية رصدت ارتفاعا في درجة حرارة المريض، مؤكدة أنه “تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة”.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة، بعدما أعلنت المملكة، أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في مكة المكرمة.

#الصحة تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد(كوفيد١٩)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض… — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 10, 2020

وقال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه “تم إعلان خمس حالات إضافية جديدة، فيكون إجمالي عدد الحالات المؤكدة بـ فيروس “كورونا” 20 حالة”، مؤكدا أن “الحالات المصابة تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية”.

كما أضاف الناطق باسم الصحة السعودية أنه تم “حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا”، موضحا أن “متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة 47 عاما، منهم 10 ذكور و10 إناث”.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين. وأعرب، في بيان له، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

المصدر: سبوتنيك