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حجر صحي “فاخر” بالسعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية

نشرت مديرية الصحة بمنطقة الرياض مقطع فيديو صوّره رجل أعمال، بيّن فيه ظروف إقامته في الحجر الصحي بعد عودته من دولة موبوءة بفيروس كورونا.

وفيما استعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى الحجر الصحي منعا للعدوى.

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وروى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أنه حظي باستقبال جيدا جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق.

وتابع رجل الأعمال السعودي القول بإنه اختار الإقامة في فندق، لافتا إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

المصدر: riyadhhealth

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374115

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