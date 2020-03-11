الشورى يتوافق مع “الوزراء” في هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

كل الوطن – الرياض:

وافق مجلس الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى محمد أبو ساق، وطالب في شأن آخر، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية وغيرها من المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة , بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية , وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية , وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.

وناقش الشورى تقرير لجنة الصحة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، وأشاد أعضاء بجهود وخطط وتحركات الصحة لمنع انتشار فايروس كورونا، وطالبت فاطمة القرني بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد ودعا عبدالعزيز الحرقان إلى مراجعة رواتب الاطباء السعوديين بما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم في ضوء الرواتب العالية التي يتقاضاها الأطباء في بعض الدول الأخرى، وتمنت منى آل مشيط من وزير الصحة مساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة، مشيدة بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفايروس كورونا ومواجهته ، فيما تساءلت فردوس الصالح عن ما تم عمله من قبل الوزارة فيما يخص الملف الصحي الموحد، وشدد عبدالله الجغيمان على أهمية أن تراعي الصحة عدد الأسرة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان، ومواكبة المعايير الصحية العالمية في هذا الشأن.