الكويت.. تجمعات العزاء تثير المخاوف من انتشار كورونا

الكويت / الأناضول : أثار رصد حالة “كورونا” شاركت في أحد تجمعات العزاء المقامة في الكويت حالة من الاستنفار في وزارة الصحة، التي قامت باستدعاء كل الحالات المخالطة، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة “الرأي” الكويتية (خاصة) بأن الوزارة قامت باستدعاء وفحص عشرات المواطنين ممن شاركوا في مراسم عزاء عائلة توفي أحد أبنائها في مصر قبل أيام.

وأضافت الصحيفة أن “الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى من مصر إلى الكويت”.

وأشارت إلى أنه “من غير الواضح حتى الآن ما إن كانت الحالة المؤكدة أصيبت بالفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا”.

ووفق المصدر نفسه، دعت وزارة الصحة الكويتية إلى تجنب التجمعات العامة والاجتماعية والعائلية الكبيرة، ونصحت بعدم السفر للحد من انتشار كورونا.

في سياق متصل، أعلنت “بلدية الكويت” عن ضوابط وإجراءات وقائية لتنظيم مراسم العزاء في المقابر بسبب “كورونا”؛ حيث يُمنع التجمع في صالات التعزية والانتظار.

ونقل إعلام محلي كويتي عن قرار البلدية إلغاء ووقف تراخيص خيام المناسبات لإقامة الأعراس حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت الحكومة الكويتية إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة القاعات المؤقتة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 72 حالة حتى الآن.

واتخذت الحكومة الكويتية، الإثنين، سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، شملت تمديد تعطيل الدراسة لأسبوعين، وتعليق إصدار تأشيرات الدخول للبلاد من بعض الدول الموبوءة، وتعليق الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر