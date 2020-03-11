إيران.. ارتفاع وفيات “كورونا” إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف

أعلنت السلطات الإيرانية وفاة 63 شخصا آخر بسبب فيروس “كورونا” الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 354، والإصابات إلى 9 آلاف.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني، عن مسؤول العلاقات العامة لدى وزارة الصحة في البلاد، كيانوش جيهانبور، أن الساعات الـ 24 الأخيرة في البلاد، شهدت وفاة 63 شخصا آخر بسبب “كورونا”.

وأضاف ” جيهانبور” أن مع حالات الوفاة الأخيرة، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن “كورونا” في البلاد، إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف.

وأشار إلى امتثال ألفين و959 شخصا، للشفاء من الفيروس، وخروجهم من المشافي التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب “كورونا” قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

إسطنبول/الأناضول