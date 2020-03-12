الكويت: المخزون الاستراتيجي قوي ولا داعي للهلع

كل الوطن – الرياض:

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إن جميع مراكز أفرع التموين المتواجدة في محافظات البلاد الست مفتوحة يوميا لخدمة المواطنين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان العمل في تلك المراكز سيكون ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء.

وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة التجارة.

قالت وزارة التجارة الكويتية في بيان رسمي، إن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

في السياق ذاته، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم، قرارًا بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية، معتبرًا أن الأسعار السائدة حاليًا تمثل الحد الأعلى لها، وأنه يسمح بتجاوزها.

وزير التجارة والصناعة الكويتي: نطمئن المواطنين والمقيمين ان المخزون الاستراتيجي بدولة الكويت قوي ولا داعي للهلع الحاصل حاليا ونوصي بعدم الشراء اكثر من الحاجة