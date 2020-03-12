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السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي أول حالة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-12T10:35:55+03:00
2020-03-12T16:39:51+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير12 مارس 2020آخر تحديث : منذ 6 ساعات
السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي أول حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وكشفت عن تعافي أول حالة إصابة بهذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

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وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورا مع مركز “اتصال الصحة 937”.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374213

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