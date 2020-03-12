شفاء حالتي مصابة بكورونا في العراق

كل الوطن – واس

أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم الاربعاء، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس”كورونا” للشفاء, وخروجهما من الحجر الصحي تبعا لذلك, حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مؤتمر صحفي عقدته الخلية المذكورة اليوم بأن “الحالتين تماثلتا للشفاء التام وتم خروجهما من الحجر الصحي”.

الجدير بالذكر أن دائرة صحة محافظة ديالى أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لامرأة مسنة بعمر67 عاماً ، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.