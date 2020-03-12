تسجيل الدخول
» » وكالة: أكثر من 60 ألف متعاف… احذروا كورونا دون هلع

وكالة: أكثر من 60 ألف متعاف… احذروا كورونا دون هلع

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-12T12:36:30+03:00
2020-03-12T12:37:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وكالة: أكثر من 60 ألف متعاف… احذروا كورونا دون هلع

كل الوطن – الرياض:

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره عالميا ليصل إلى أكثر من 100 دولة، ويصبح هاجسا يطارد الجميع، لكن ارتفاع أعداد المتعافين منه ربما يمثل بريق أمل للعالم.

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرا عن عدد المتعافين من فيروس كورونا، الذي تجاوز 68 ألف شخص، والذي يمثل أملا للعالم، مشيرة إلى أن فرص التعافي من المرض تزيد لدى الأشخاص، الذين لا يعانون من أعراض صحية أخرى.

اقرأ أيضا...

وتقول الوكالة الإخبارية الأمريكية إن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن من يعانون من أعراض خفيفة بسبب المرض استطاعوا التعافي في فترة تصل إلى أسبوعين تقريبا، بينما يحتاج من يعانون من أعراض مرضية أخرى، إلى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع، حتى يتعافوا من المرض.

ولفت التقرير إلى أن الصين، التي سجلت أول ظهور للمرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تجاوز عدد المصابين فيها 80 ألف مصاب، تعافى منهم أكثر من 50 ألف شخص حتى الآن.

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374266

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.