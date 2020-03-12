تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلن في الجزائر اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي في ولاية البليدة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخميس في بيان لها عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.

وتم تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى روما مؤقتا، وذلك في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الإيطالية التي فرضت يوم الأحد تدابير صارمة من أجل منع تفشي فيروس كورونا، وهذا بفرض نظام الحجر الصحي على مساحات واسعة شمال البلاد يعيش فيها 15 مليون نسمة.

واتخذت “الجزائرية للطيران” إجراءات وقائية، وهذا بتوفير قفازات ولباس خاص وأقنعة للطاقم العامل، خاصة عند الرحلات باتجاه المناطق التي تفشى الوباء بها، فضلا عن تطهير وتعقيم الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات.

المصدر: وكالات