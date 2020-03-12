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إصدار جميع أنواع الوكالات هاتفياً للأهالي القطيف

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إصدار جميع أنواع الوكالات هاتفياً للأهالي القطيف

كل الوطن – و ا س

قالت وزارة العدل إنه ابتداءً من اليوم الخميس يمكن لأهالي القطيف إصدار جميع أنواع الوكالات بما فيها عالية المخاطر من منازلهم، تيسيرًا عليهم، وحرصًا على سلامتهم، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا, موضحةً أن إصدار الوكالات يكون عبر الهاتف من خلال ثلاث خطوات تتمثل في الاتصال على الرقم الموحد 1950، ثم التحقق من هوية المستفيد عبر كاتب عدل، وأخيراً اعتماد الوكالة بعد التحقق من الرمز المرسل على جوال المستفيد المسجل في “أبشر”.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة، تأتي في سياق الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس “كورونا”، وحرصاً على سلامة الأهالي والمقيمين.

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ونظراً للإجراءات الصحية الاحترازية المطبقة في محافظة القطيف، وفي ضوء توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القطاعات والأجهزة ذات الصلة كافة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتيسيراً على أهالي محافظة القطيف؛ وفرت الوزارة خدمة جديدة لإصدار الوكالات كافة (منخفضة ومرتفعة المخاطر) لأهالي القطيف عبر مركز التواصل الموحد 1950.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374283

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