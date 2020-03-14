ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين

كل الوطن- تويتر:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، “8 حالات أضيفت قبل قليل للحالات القائمة كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، وقد تم رصدهم من خلال جهود اقتفاء المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج”.

وأضافت “كما تم تسجيل 4 حالات قائمة إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد إجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها”.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 210.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن “الحالات المتعافية لمواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية”.

وأوضحت الوزارة أن “العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين وصل إلى 44 “.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم، “وباء عالميا”، بعدما أدى تفشي المرض إلى مقتل أكثر من 5083 شخصا وإصابة 138611 شخص على الأقل حول العالم.