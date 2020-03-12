الجزائر تعلن شفاء 8 أشخاص من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، أن 8 مرضى تماثلوا للشفاء من كورونا بعد أن خضعوا للحجر الصحي في مستشفى بوفاريك بمدينة البليدة غرب العاصمة.

وأضافت الوزارة أنه إلى غاية اليوم أجري 662 فحصا على مستوى معهد “باستور”، كانت نتائج 638 منها سلبية، موضحة أن “المسح الوبائي لا يزال متواصلا”.

وأكدت أن نظام الرصد والإنذار المستحدث “لا يزال ساري المفعول، فضلا عن درجة التأهب القصوى للفرق الطبية”.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي في مدينة البليدة.

كما كشفت عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس بالبلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية