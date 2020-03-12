الإمارات تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة الإمارات اليوم الخميس عن تسجيلها 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الإجمالية في البلاد إلى 85 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن حالات الإصابة الجديدة التي تم تشخيصها ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية مرتبطة بالسفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن المرضى الجدد كانوا قيد الحجر الصحي.

تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت قيد الحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة#معاً_سنهزم_كورونا#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/AY0PdW1PnE — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 12, 2020

ولفتت الوزارة إلى أنه بين المصابين الجدد مواطن إماراتي واحد فقط، والآخرون من جنسيات مختلفة، وهم شخصان من كل من إيطاليا والفلبين وشخص من كل من الجبل الأسود وألمانيا وباكستان وكندا وروسيا وبريطانيا.

وذكرت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة ويخضعون حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

المصدر: RT