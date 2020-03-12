تسجيل الدخول
» » عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز الـ1000 والإصابات ترتفع إلى 15113

عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز الـ1000 والإصابات ترتفع إلى 15113

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز الـ1000 والإصابات ترتفع إلى 15113

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.

وأغلقت إيطاليا أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا حالة، فيما راح ضحيته شخصا.

اقرأ أيضا...

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية “وباء عالميا”.

وأضاف دي مايو أن “أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374319

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.