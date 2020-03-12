النائبة الأمريكية إلهان عمر تعلن زواجها من مدير حملتها… صورة

اعلنت وزارة الصحة في ندوة صحفية منذ قليل عن اكتشاف 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا اثنان منها مستوردة و4 حالات عدوى محلية وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلاد الى 13 شخصا احدهم غادر ارض الوطن نحو فرنسا.

وتظهر إلهان عمر البالغة من العمر 38 مع زوجها الجديد البالغ من العمر 55 عاما في الصورة وخواتم الزواج في أصابعهما.

وحصلت عمر الطلاق من زوجها السابق أحمد هيرسي في العام الماضي، كما زعم هيرسي أن عمر كانت تخونه مع مينيت وعرضت عليه آلاف الدولارات ليلزم الصمت عن أسباب انفصالهما.

بينما حصل مينيت على الطلاق من زوجته بيث مينيت في العام الماضي أيضا، وقالت بيث إنها أعلنت الانفصال عن زوجها بعدما اعترف بخيانته وحبه لإلهان عمر.

وقال المتحدث الرسمي لإلهان عمر، جيريمي سليفين، إن “عمر ومينيت تزوجا بشكل رسمي وحسب الشريعة الإسلامية”، بحسب ما نقلته “إن بي سي نيوز”.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول امرأتين مسلمتين تحصل على مقعدها في الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.