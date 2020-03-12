تونس: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 13

اعلنت وزارة الصحة التونسية في ندوة صحفية اليوم الخميس عن اكتشاف 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا اثنان منها مستوردة و4 حالات عدوى محلية وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلاد الى 13 شخصا احدهم غادر ارض الوطن نحو فرنسا.