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تونس: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 13

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
تونس: اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 13

اعلنت وزارة الصحة التونسية في ندوة صحفية اليوم الخميس عن اكتشاف 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا اثنان منها مستوردة و4 حالات عدوى محلية وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلاد الى 13 شخصا احدهم غادر ارض الوطن نحو فرنسا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374342

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