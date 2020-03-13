ارتفاع عدد ضحايا كورونا في فرنسا… وماكرون يعلن قرارات عاجلة في كلمة للشعب

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح مجمل عدد الوفيات 61، وتسجيل 595 حالة إصابة جديدة ليصبح مجمل عدد الإصابات 2876 إصابة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة له موجهة للشعب الفرنسي، أن وباء “كورونا” ينتشر بسرعة رغم الجهود المبذولة لوقفه، داعيا للتحضير لموجهة ثانية من انتشار المرض، مع التركيز على أهمية حماية الأشخاص ذوي الصحة الهشة، ومشددا على أهمية بقاء كبار السن الذين تفوق أعمارهم السبعين في المنازل.

ورغم انتشار الوباء، أشار ماكرون إلى أن انتخابات البلدية لن تؤجل وستجري في موعدها المحدد.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن إغلاق جميع المدارس والجامعات والحضانات في كافة أنحاء البلاد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وطلب من الشركات السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم.

وأشار ماكرون إلى أن التأثير السلبي لوباء كورونا على الاقتصاد سيزيد، وأن السلطات تعتزم بذل كل الجهود لحماية الشركات والاقتصاد من تأثير الفيروس، وأن أوروبا لن تسمح بتمدد أزمة مالية واقتصادية.

وأكد ماكرون أنه سيتم السماح للشركات بتأجيل دفعها لمستحقاتها الضريبية لشهر مارس/ آذار، وأن الحكومة ستعوض كل الموظفين الذين لن يتوجهوا للعمل بسبب فيروس كورونا.