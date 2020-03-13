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المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى الجزائر بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى الجزائر بسبب كورونا

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنته الحكومة في بيان لها مساء الخميس.

وقالت السلطات المغربية أن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر تم بعد إشعار السلطات الجزائرية مسبقا بهذا القرار.

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وكان المغرب قد قرر غلق الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها أكثر من 3 آلاف حالة، و84 حالة وفاة.
وبذلك أصبحت الحدود الوحيدة المفتوحة للمغرب مع جيرانه هي الحدود الجنوبية التي تربطه بموريتانيا التي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة فرنسية من أصول سنغالية، بالغة من العمر 64 سنة، كانت وصلت إلى مدينة فاس وسط المغرب 5 آذار/ مارس، قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية 7 مارس”.

وألغى المغرب جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وحظر على المشجعين حضور مباريات كرة القدم، كما ألغى الأحداث التي يحضرها أجانب وتجمع أكثر من 1000 شخص، كإجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم “وباء عالميا”، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن “السيطرة عليه”.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374349

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