البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة

أكدت الحكومة البرازيلية اليوم الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بيانا، أكد فيه أن وزير الاتصالات اجتمع يوم السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” البرازيلية أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس.

The guy in the cap is Fábio Wajngarten, press secretary for the Brazilian government. He just tested positive for coronavirus (symptoms start after a five-day incubation period).



This photo was taken last weekend at Mar-a-Lago pic.twitter.com/jR3VBHVSiq — Mark Elliott (@markmobility) March 12, 2020

وأعلنت وزارة الصحة أن بولسونارو سيوضع تحت المراقبة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي خالطه بكورونا.

ورافق واجنجارتن الرئيس بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترمب.

وأكدت البرازيل في بيان أنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.

المصدر: رويترز