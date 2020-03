البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة

أكدت الحكومة البرازيلية اليوم الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بيانا، أكد فيه أن وزير الاتصالات اجتمع يوم السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” البرازيلية أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس.

The guy in the cap is Fábio Wajngarten, press secretary for the Brazilian government. He just tested positive for coronavirus (symptoms start after a five-day incubation period).



This photo was taken last weekend at Mar-a-Lago pic.twitter.com/jR3VBHVSiq