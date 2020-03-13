البحرين تتهم إيران “بالعدوان البيولوجي” وطهران ترد

اتهمت البحرين طهران “بالعدوان البيولوجي” عن طريق التستر على انتشار فيروس كورونا، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروا إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على “تويتر”: “إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، وفي تقديرنا هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين”.

إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين ، مع العلم اننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران

— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2020

إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج ، في تقديري هذا الامر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الاخرين. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2020

وردا في ما يبدو على تصريحات آل خليفة، قال أمير عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني على “تويتر”: “أمريكا، التي تحكم البحرين بوجود أسطولها الخامس، سبب رئيسي للحرب البيولوجية وأنكرت في بادئ الأمر وجود فيروس كورونا”.

خلافا لمزاعم وزير الداخلية #للبحرين الذي يتهم إيران بإخفاء انتشار #كورونا و الحرب البيولوجية: أن #أمريكا ألتي بأسطولها البحري الخامس تحكم البحرين، هي العامل الرئيسي للحرب البيولوجية وحتى المخفي الأول لكورونا في #أمريكا. pic.twitter.com/7xSF2Kv6Mz — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) March 12, 2020

وسجلت البحرين يوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بين مواطنين أجلتهم بطائرة من إيران، فيما من المقرر إرسال طائرة أخرى يوم الخميس إلى البحرين لإجلاء البحرينيين عن إيران.

المصدر: رويترز