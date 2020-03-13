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هيئة كبار العلماء تصدر بيانا بشأن “صلاة الجمعة والجماعة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
هيئة كبار العلماء تصدر بيانا بشأن “صلاة الجمعة والجماعة”

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أن المصابين بوباء يحرم عليهم شهود صلاة الجمعة، والجماعة.

وأوضحت الهيئة أنها نظرت ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وذلك خلال دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض، الأربعاء.

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وقالت هيئة كبار العلماء إنه أولا: يحرم على المصاب شهود صلاة الجمعة والجماعة.

وثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374375

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