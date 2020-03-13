الكويت والسعودية تتخذان إجراءات للتعامل مع الأوراق النقدية

أعلن البنكان المركزيان في الكويت والسعودية عن اتخاذهما إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها عزل وتعقيم الأوراق النقدية.

وقال المركزي الكويتي من خلال صفحته في “تويتر” إنه يتخذ إجراءات وقائية لسلامة مستخدمي أوراق النقد منذ بداية ظهور كورونا، وأشار إلى أنه يتم تعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز ومناطق الاستلام والتسليم بشكل مستمر.

بالإضافة إلى أنه يتم عزل الأوراق النقدية الواردة إلى المركزي لمدة 4 أسابيع على الأقل لضمان خلوها من الفيروسات، وبعد انقضاء الفترة يتم ضخها من جديد.

أما مؤسسة النقد السعودية فقالت إنها تقوم بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي، وفقا لما نقلته صحيفة “سبق” الإلكترونية.

ودعت المؤسسة إلى اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وأكدت أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل في الكويت بلغ 80، أما في المملكة فوصل عدد المصابين إلى 62 حالة.

المصدر: وكالات