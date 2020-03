مسؤولة الصحة بـ “أوهايو” الأمريكية: عدد المصابين بكورونا في الولاية يصل إلى 100 ألف

كشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكثر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية.

وقالت مديرة قسم الصحة بولاية أوهايو إيمي إكتون خلال مؤتمر صحفي الخميس: “نعرف الآن أن معدلات الانتشار بين السكان تدل على أن 1% من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم”.

JUST IN: Ohio health official estimates 100,000 people in state have coronavirus https://t.co/ofSCBJILGB pic.twitter.com/zWdp7DRtPj