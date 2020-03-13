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تسجيل 85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في إيران خلال يوم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
تسجيل 85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في إيران خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع خلال اليوم الماضي من 429 إلى 514 حالة، ووصلت الحصيلة العامة للإصابات إلى 11364 بعد أن كانت عند مستوى 10075 أمس الخميس، فيما بلغ عدد المتعافين 3529 حالة مقارنة مع 3276 في الإحصائية السابقة.

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وفي غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، أن لجانا خاصة من وزارة الداخلية ستقوم بتنظيم إخلاء المراكز التجارية والشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين، التي انتشرت منها هذه السلالة، وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374410

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