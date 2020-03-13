تحديد مدة خطبة الجمعة في مصر 15 دقيقة

كل الوطن- وكالات – مصر: أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، ضرورة أن تكون خطبة الجمعة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وقالت الوزارة إن خطبة الجمعة المكتوبة أصبحت فى حدود أربعة صفحات فقط، بدلا من ست صفحات مع التركيز في المادة العلمية​، بحسب ما نشره موقع “بوابة الأهرام”.

​وأضافت ​الوزارة، أنها شددت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية في سورة الحجرات، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع”، أن وزارة الأوقاف، عممت إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.