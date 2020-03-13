أزمة صحية خطيرة… مستشفيات لبنان من دون مستلزمات طبية

وخاصة على صعيد أجهزة التنفس الاصطناعي وصعوبة استيرادها من الدول المصنعة لها بسبب ارتفاع تكلفتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المالية اللبنانية، وبسبب ازدياد الطلب كذلك على هذه الأجهزة لا سيما من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

في حين اعتبرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، أن وضع المستلزمات الطبية في مستشفيات لبنان مزري جدا.

وقالت لوكالة “سبوتنيك”: “منذ 7 أشهر ونحن ننادي في موضوع المستلزمات الطبية وبهذه المدة استطعنا تحويل 10 مليون دولار من أصل 140 مليون دولار، من هنا يمكن أن نتخيل وضع المستشفيات في لبنان”.

وأضافت عاصي قائلة: “أموالنا عالقة بين المصارف ومصرف لبنان الذي بدوره يدعم الموضوع بالوقت الذي تشكل فيه المستلزمات الطبية 3% ونصف من القطاع المدعوم وهو من أهم القطاعات اليوم، وهو يعاني منذ 7 أشهر لأنه لم يتم تحويل سوى مبلغ زهيد جداً، هذه أموالنا نريد دعم الدولة للتحويلات لشراء المستلزمات ونحن لسنا بحاجة إلى دعم مادي من أحد”.