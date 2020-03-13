ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولان في إدارة ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الجمعة حول الاستجابة لوباء الفيروس.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

المصدر: وكالات