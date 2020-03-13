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ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولان في إدارة ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.

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وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الجمعة حول الاستجابة لوباء الفيروس.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374438

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