توس: تعليق صلاة الجماعة والجمعة.. وإغلاق المقاهي والملاهي توقّيا من كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قبل قليل عن جملة من الاجراءات العاجلة توقّيا من انتشار فيروس كورونا.

وبعد تشاوره مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أعلن الفخفاخ ما يلي :

– حماية الحدود البحرية: غلق الحدود البحرية بصفة كلّية

– الحدود الجوية: غلق الحدود الجوية بصفة كليّة بالنسبة لايطاليا

– الابقاء على رحلة واحدة أسبوعيا لمصر ولاسبانيا المانيا

– تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة

– غلق المقاهي والملاهي يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر

ستنفّذ هذه القرارات ابتداء من اليوم الى غاية 4 أفريل الى ما يخالف ذلك. مع اعلام جميع الوافدين التقييد بالحجر الذاتي