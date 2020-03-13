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توس: تعليق صلاة الجماعة والجمعة.. وإغلاق المقاهي والملاهي توقّيا من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-13T21:23:07+03:00
2020-03-13T21:24:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
توس: تعليق صلاة الجماعة والجمعة.. وإغلاق المقاهي والملاهي توقّيا من كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قبل قليل عن جملة من الاجراءات العاجلة توقّيا من انتشار فيروس كورونا.

وبعد تشاوره مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أعلن الفخفاخ ما يلي :

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– غلق المقاهي والملاهي يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر

ستنفّذ هذه القرارات ابتداء من اليوم الى غاية 4 أفريل الى ما يخالف ذلك. مع اعلام جميع الوافدين التقييد بالحجر الذاتي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374447

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