بالفيديو.. مؤذن في الكويت ينادي بصوت حزين: “الصلاة في بيوتكم”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 13 مارس 2020 فيديو لرفع الاذان في الكويت حيث كان المؤذّن ينادي للصلاة, لكن هاته المرة على غير العادة المؤذن ينادي بصوت حزين و يقول” الصلاة في بيوتكم”
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