السعودية تسجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 14 مصريا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: “تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)”.

وأوضحت بقولها “الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وتم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض”.

وتابعت وزارة الصحة السعودية قائلة “الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وتم في العزل بمنشأة صحية في القطيف”.

واستمرت قائلة “وتم تسجيل ٧ حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا”.

وقالت وزارة الصحة السعودية “كما تم تسجيل ١٤ حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقا”.

​وكانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت أمس 21 إصابة بفيروس كورونا لمواطنين من الجنسية المصرية كانوا مخالطين لزائر مصري أيضا مصاب بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكالات