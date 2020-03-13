قطر تسجل 58 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 58 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في دولة قطر.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة “الراية” اليوم الجمعة “ترتبط 54 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة”.

هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي”.