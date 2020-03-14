“الصحة السعودية” تكشف عن تفاصيل حالات الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن- متابعات :

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد في المملكة (86) حالة منها 38 ذكور و 48 إناث، جميعهم بالغين (متوسط أعمار 49 عاماً) باستثناء حالتين لطفلين.

وأبان أن المصابين من بينهم 33 سعوديين ، و 53 غير سعوديين (مصر 48 ، البحرين 2 ، أمريكا 1 ، لبنان 1 ، بنغلاديش 1).

ونوّه المتحدث الرسمي في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم، أن معظم حالات الإصابة الـ 73 ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (13) من الحالات الناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة الحالات المصابة.

وقال المتحدث أنه تعافى منها حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.

وأكد استمرار الجهود الوقائية للوزارى وفق أعلى المستويات، مبيناً أنه تم فحص وفرز أكثر من 604 ألف مسافراً عبر المنافذ، مبيناً أنه تم إجراء أكثر من 4800 فحص مختبري متقدم لحالات الاشتباه في المختبر الوطني وتم الإعلان منها عن (86) حالة إصابة فقط، والبقية سليمة.