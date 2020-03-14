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تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات والفنادق

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-14T11:01:07+03:00
2020-03-14T12:11:50+03:00
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات والفنادق

كل الوطن – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد

(COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو

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وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374481

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