بومبيو: خامنئي يكذب على الشعب الإيراني بشأن كورونا

كل الوطن- وكالات :

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الزعيم الإيراني علي خامنئي، بالإخفاق في حماية إيران من فيروس كورونا.

وقال بومبيو، الجمعة، إنه “كان على خامنئي أن يحمي الشعب الإيراني بدلا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين”.

وأكد بومبيو أن “خامنئي يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا”.

وجاء ذلك ردا على قول خامنئي إن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلاحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران.

وكتب بومبيو في تغريدة على “تويتر” الجمعة: “كما يعلم خامنئي، كان أفضل دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بالحقيقة عن فيروس ووهان عندما انتشر إلى إيران من الصين”.

وأضاف: “بدلاً من ذلك، فإنه (خامنئي) أبقى على رحلات “ماهان إير” ذهابا وإيابا إلى مركز البؤرة في الصين، وسجن أولئك الذين تحدثوا عن ذلك بصراحة”.

ووسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في إيران، وتمدد الفيروس بين صفوف المسؤولين والنواب والوزراء، أعلنت وكالة “تسنيم” للأنباء، الخميس، أن كبير مستشاري المرشد علي خامنئي أصيب.

وبحسب الوكالة: “خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن”.