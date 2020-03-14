الخارجية الفلسطينية: تصريحات القيادات الإسرائيلية دعوات رسمية لتهجير المواطنين من أرضهم

كل الوطن- وكالات:

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، من خطورة تفشي العنصرية والفاشية وثقافة الكراهية وإنكار وجود الآخر في المجتمع الإسرائيلي، وبشكل خاص في أوساط الأحزاب الإسرائيلية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن هذا الأمر ينعكس يومياً في العديد من المواقف والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين في تلك الأحزاب، ويتم ترجمته من خلال الإرهاب اليهودي المتصاعد الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها.

وأشارت إلى إقدام وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس على وصف أعضاء القائمة المشتركة بإرهابيين يلبسون بُدلا، وكذلك التصريحات العنصرية لاورلي ليفي ضد العرب والقائمة المشتركة، معتبرة ذلك ترجمة مباشرة لهذه الثقافة العنصرية الفاشية، التي باتت تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال ومراكز صنع القرار فيها.

وأدانت الخارجية العبارات العنصرية الإسرائيلية وجميع ترجماتها اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين، كما أدانت إرهاب الدولة المنظم وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتساءلت: ماذا ينتظر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحقوق الإنسان كي تتدخل لوقف هذا التفشي الخطير للعنصرية والكراهية الإسرائيلية؟ ألم يدرك العالم بعد مخاطر نتائج وتداعيات إرهاب المستوطنين المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل؟.