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رضيعة فلسطينية …هى أصغر المصابين بكورونا..

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-14T12:02:54+03:00
2020-03-14T12:11:03+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
رضيعة فلسطينية …هى أصغر المصابين بكورونا..

كل الوطن-   وكالات:

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس “كورونا” في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن من بين المصابين الـ30 مواطنة حاملاً في العشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدا أن جميع الحالات المصابة مستقرة ومتواجدة في الحجر الصحي ببيت

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لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374523

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