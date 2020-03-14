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طائرة ركاب قادمة إلى موسكو من بودابست تطلق إشارة استغاثة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
طائرة ركاب قادمة إلى موسكو من بودابست تطلق إشارة استغاثة

أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز “SSJ 100” قادمة من بودابست إلى موسكو، ظهر اليوم السبت، إشارة استغاثة وهي لا تزال في الجو.

وتفيد معلومات المواقع الخاصة بمراقبة حركة الطيران بأن الطائرة، التي تنفذ رحلة “SU2033″، أطلقت إشارة استغاثة من نوع “حالة طارئة عامة” بعد أقل من 30 دقيقة من انطلاقها، وانخفضت إلى ارتفاع 4.5 ألف متر، بينما يعتبر أن الارتفاع الطبيعي لرحلة جوية مماثلة يجب أن يصل إلى 10 أول 11 ألف متر.

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وتحلق الطائرة حاليا فوق أراضي بولندا، فيما يتوقع أن تهبط في مطار شيريميتييفو بموسكو حوالي الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374579

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