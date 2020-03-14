شفاء حالتي إصابة بـ”كورونا” لمواطنين سعوديين في البحرين

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم السبت خروج حالتين لمواطنين سعوديين تماثلوا للشفاء من كورونا الجديد (COVID-19) بعد خروجهم من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة.