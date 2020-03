رسميا… منظمة الصحة العالمية تحذر من “الشيشة”

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، تحذيرا من مخاطر شرب “الشيشة” كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى قيام عدد من الدول بحظر توفير “الشيشة” داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات (أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة)، وإيران وباكستان.

Tobacco use incl. waterpipe increases the risk of suffering from #COVID19.



🇮🇶IRQ🇯🇴JOR🇰🇼KWT🇴🇲OMN🇵🇸OPT🇶🇦QTR🇸🇦KSA🇸🇾SYR🇹🇳TUN🇦🇪UAE (AUH, AJM & DXB) ban waterpipe use in public to reduce risk of #COVID19 spread.🇮🇷IRN🇵🇰PAK🇦🇪(SHJ) have banned it long ago.



