وزراء الصحة في دول الخليج يعقدون اجتماعا عبر “الإتصال المرئي”

كل الوطن – الرياض:

بناء على دعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا COVID-19 والاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وتم خلال هذا الاجتماع شرح عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ، وثمن الحضور الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هذه الظروف.

كما حث الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، وشدد المجتمعون على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

واتفق الحضور على إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع اسبوعي على مستوى وكلاء وزراء الصحة بدول المجلس بهدف تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بهذا الشأن.