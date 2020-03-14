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اسبانيا: 1500 إصابة بـ كورونا خلال يوم واحد.. والوفيات ترتفع إلى 133

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-14T16:42:08+03:00
2020-03-14T16:45:02+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
اسبانيا: 1500 إصابة بـ كورونا خلال يوم واحد.. والوفيات ترتفع إلى 133

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل مجموع الإصابات إلى 5700 حالة.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي أن الإصابات ارتفعت إلى 5232 في جميع أنحاء البلاد، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 133. وأضاف نقلا عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2659 إصابة و86 حالة وفاة في العاصمة مدريد التي تعد الأكثر تضرراً، يليها إقليم كتالونيا مع 509 إصابة وست وفيات، ثم إقليم الباسك مع 417 إصابة وتسع وفيات.

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وفي محاولة الاحتواء تفشي عدوى الفيروس أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، حالة الإنذار في جميع أنحاء البلاد، لمدة 15 يوماً، على ان يتم الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية التي ستطبق بعد اجتماع مجلس الوزراء عن طريق الفيديو في وقت لاحق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374598

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