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قطر تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374612
مع الدكتور فادي نصر
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