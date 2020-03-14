قطر تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن- قطر : أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحة أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.. وأنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها على “تويتر”.