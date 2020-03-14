رئيس الوزراء الأردني يدعو المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة

كل الوطن- وكالات: علق رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم السبت، على القرارت التي اتخذتها حكومتها من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرزاز إن “الأمور من حولنا من سيء إلى أسوأ ونحن لسنا في معزل عما يحدث في العالم”.

وتابع “أطمئن الأردنيين أن أمورنا ما زالت بخير ودرهم وقاية خير من قنطار علاج“.

​كما دعا رئيس الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، مشيرا إلى إنه سيتم إصدار تعليمات بخصوص تنظيم عمل موظفي القطاع العام قريبا”.

وأضاف الرزاز “الحكومة ملتزمة بالشفافية المطلقة بالإعلان عن أي إصابات“.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت، في وقت سابق، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

وأعلن الرزاز، في بيان اليوم السبت، “تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 مارس/ آذار 2020 ولمدة أسبوعين”.

وأضاف أنه تقرر “تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

ولفت إلى أنه تقرر أيضا “إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، وأيضا إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع”.