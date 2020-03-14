كورونا: فرنسا تعلن المستوى الثالث من انتشار الوباء وتغلق المطاعم والمقاهي

مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا إلى 91 شخصا، وعدد المصابين إلى أكثر من 4500، أعلنت فرنسا المستوى الثالث من انتشار الوباء. كما قررت السلطات غلق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات غير الأساسية ابتداء من منتصف ليل السبت.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصا في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون أن هناك 12 وفاة إضافية مقارنة بالجمعة و”أكثر من 300 إصابة خطيرة”.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل اليوم السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وكالات