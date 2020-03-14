كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من الأدوية المضادة للالتهاب

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مواطني بلاده من الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

ونشر فيران تغريدة على “تويتر” قال فيها إن “تعاطي الأدوية المضادة للالتهاب قد يكون أحد عوامل تفاقم العدوى… إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول”.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس عن إغلاق المدارس ودعا إلى تجنب الاختلاط خشية انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 91 شخصا وأصاب 4500 في بلاده.

المصدر: “تويتر” + وكالات