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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجل فيها كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجل فيها كورونا

علقت المغرب اليوم السبت الرحلات الجوية مع 21 دولة، سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة، منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج والسويد وسويسرا والسنغال.

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كما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية المتجهة والقادمة من هولندا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمسافرين الاتصال بمصالحها للحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374650

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