رئيس الوزراء الإسباني يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت، تطبيق حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن سانشيز أيضا أنه تقرر تعميم حالة الطوارئ على كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أن أزمة فيروس كورونا تتطلب “قرارات استثنائية”، مؤكدا أن قوات الجيش مستعدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى 191.

وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم في منطقة مدريد.

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

وتلزم الإجراءات المشددة المواطنين بالبقاء في البيوت بهدف التقليل من التواصل بين الناس والحد من خطر تفشي الفيروس.

ووفقا لمسودة قانون حكومي نشرت تفاصيلها وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الإجراءات الجديدة لن تسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا من أجل شراء الغذاء والأدوية، والذهاب إلى العمل والمستشفيات والبنوك، أو القيام برحلات تتعلق برعاية الشباب والمسنين.

المصدر: وكالات