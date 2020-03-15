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وزير جزائري يثير الجدل بتصريح عن كيفية انفراج أزمة كورونا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
وزير جزائري يثير الجدل بتصريح عن كيفية انفراج أزمة كورونا (فيديو)

أثارت تصريحات وزير النقل الجزائري فاروق شيعلي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إن أزمة فيروس كورونا ستنفرج مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة.

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وأفاد الوزير بأنه يتوقع “تحسن الأوضاع خلال أسبوعين أو عشرين يوما، لأنه يقال إن نسبة الإصابة بهذا الفيروس تتراجع عندما ترتفع درجات الحرارة”.

وقال متفاعلون إن الوزير خالف جميع توقعات الخبراء التي تفيد بأن أزمة الفيروس ستتواصل لأشهر على أقل تقدير، فيما رأى آخرون أن تصريحاته تستند إلى حقائق علمية، وأن ارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع القادمة سيخفف من عدوى الفيروس.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374661

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