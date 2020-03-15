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إيداع وزير النقل الأندونيسي العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-15T11:13:16+03:00
2020-03-15T11:58:29+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 دقيقةآخر تحديث : منذ 46 دقيقة
إيداع وزير النقل الأندونيسي العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

جاكرتا – د ب أ:

أودع وزير النقل الأندونيسي الرعاية المركزة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مسؤول حكومي السبت، وذلك عقب إصدار أمر بإغلاق المدارس والمؤسسات السياحية لكبح انتشار الفيروس.

وقال وزير أمن الدولة الأندونيسي براتيكنو إن وزير النقل بودي كاريا سومادي يتلقى العلاج في مستشفى بجاكرتا، واورد متحدث باسم المستشفى إن سومادي واجه صعوبات في التنفس لكن حاله تتحسن.

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وأضاف براتيكنو أن وزير النقل كان يشارك في جهود مكافحة الفيروس، لا سيما لناحية إجلاء المواطنين الأندونيسيين من بؤر كوفيد-19، لافتا الى ان رئيس الدولة طلب إجراء فحوص لسائر الوزراء، وبلغت حصيلة الاصابات بالفيروس في أندونيسيا 96 خلال أسبوعين، وسجلت 5 وفيات، وفق المتحدث باسم الحكومة أحمد يوريانتو، وأضاف يوريانتو أن الفيروس انتشر خارج منطقة جاكرتا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374662

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